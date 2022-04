Geplante Brennstoffzellen-Fabrik: Kretschmann besucht Weilheim vor Bürgerentscheid

In Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) geht es am 24. April in einem Bürgerentscheid um ein Gewerbegebiet - vor allem aber um die Ansiedlung eines Unternehmens für Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Jetzt hat Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) einen Besuch in Weilheim angekündigt. Am 12. April will er sich ein Bild von der Lage vor Ort machen. Kretschmann wolle dabei mit den verantwortlichen Akteuren und Bürgern ins Gespräch kommen, teilte die Stadt Weilheim mit. Das Gewerbegebiet wird seit 2016 geplant. Neben Weilheimer Unternehmen will sich auch das Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric von Daimler Truck und Volvo dort ansiedeln und Brennstoffzellen produzieren. Eine Bürgerinitiative ist dagegen. In Dettingen/Teck (Kreis Esslingen) war ein geplantes Gewerbegebiet in einem Bürgerentscheid abgelehnt worden.