Der Göppinger Kreistag hat das Ende der Geislinger Helfensteinklinik als stationäre Klinik beschlossen. Sie soll in eine Praxisklinik ohne stationäre Versorgung umgewandelt werden. Die Entscheidung fiel nach einer siebenstündigen Debatte mit 36 zu 24 Stimmen: Ab 2024 sollen die Mitarbeitenden in den Neubau nach Göppingen ziehen. Schon ab 2022 soll der stationäre Betrieb deutlich reduziert werden. Allerdings wird die Notfallversorgung in der Helfensteinklinik weiterhin 24 Stunden täglich besetzt sein. Landrat Edgar Wolf (Freie Wähler) sagte, er halte den Entschluss für richtig, er mache ihn aber alles andere als glücklich. Im Vorfeld hatte es heftige Kritik gegen die Herabstufung des Geislinger Klinik-Standorts gegeben.