Mit Geiselnahme? Kreissparkasse Filderstadt-Bernhausen überfallen

Nach einem Banküberfall in Filderstadt-Bernhausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach unbestätigten Informationen soll er auch Geiseln genommen haben.

Nach Angaben der Polizei hat ein 63-Jähriger am Dienstagmittag eine Filiale der Kreissparkasse Esslingen in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) betreten und Mitarbeiter bedroht, um an Bargeld zu kommen. Noch während er sich in der Bankfiliale aufhielt, rückte ein Großaufgebot der Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber an.

Festnahme ohne Widerstand

Nach ersten, unbestätigten Informationen soll der Mann vorübergehend Geiseln genommen haben. Als er die Bank verließ, soll er ohne Widerstand festgenommen worden sein, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme. Weitere Details will die Polizei veröffentlichen, sobald der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt worden ist.