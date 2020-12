Nachdem bereits klar ist, dass es in Stuttgart zwei zentrale Impfzentren geben soll, hat das Sozialministerium Baden-Württemberg nun auch die Impfzentren in den Landkreisen bekannt gegeben.

Jeder Landkreis in Baden-Württermberg bekommt - abhängig von der Größe - ein bis zwei Impfzentren. Im Landkreis Böblingen soll das Impfzentrum in der Messehalle in Sindelfingen aufgebaut werden. Im Kreis Ludwigsburg soll es im MM Studio einen Doppelstandort geben. Im Landkreis Göppingen ist ein Impfzentrum im ehemaligen Aldi-Markt in der Esslinger Straße 10 vorgesehen und im Rems-Murr-Kreis in der Waiblinger Rundsporthalle. Für Stuttgart war bereits bekannt, dass es dort zwei zentrale Impfzentren geben soll: eines am Robert-Bosch-Krankenhaus, eines vom Klinikum Stuttgart.

Das sind die Impfzentren in der Region Stuttgart Landkreis Böblingen: Messehalle Sindelfingen

Landkreis Esslingen: Messe Stuttgart; Gewerbegebäude in Zeppelinstraße, Esslingen

Landkreis Ludwigsburg: MM Studio Ludwigsburg (Doppelstandort)

Landkreis Göppingen: ehemaliger Aldi-Markt in Esslinger Straße 10, Göppingen

Landkreis Rems-Murr: Rundsporthalle Waiblingen

Stuttgart: Robert-Bosch-Krankenhaus; Klinikum Stuttgart

Hausarztpraxen sollen später Impfzentren ablösen

In den Kreisimpfzentren soll an sieben Tage die Woche von 7 bis 21 Uhr gegen das Coronavirus geimpft werden, nach vorheriger telefonischer Anmeldung - anfangs vermutlich erst mal medizinisches Personal, Personal aus kritischer Infrastruktur und besonders gefährdete Menschen. Pro Tag und Standort sind 800 Impfungen geplant - zunächst bis Juni 2021.

Kommunen konnten Standort-Vorschläge machen

Zusätzlich zu den Impfzentren will das Land noch mobile Impfteams einsetzen, zum Beispiel für Pflegeheime. Die Entscheidung für die Kreisimpfzentren ist laut baden-württembergischen Sozialministerium zwischen Land, Städtetag Baden-Württemberg, Landkreistag Baden-Württemberg und dem Gemeindetag Baden-Württemberg unter Beteiligung der jeweiligen Kommunen gefallen. Zuvor hättem Städte, Gemeinden und Landkreise entsprechende Vorschläge machen können.

Impfen gegen Corona: Land sucht noch Ärztinnen und Ärzte

Das Land plant damit, dass die Kreisimpfzentren am 15. Januar 2021 ihre Arbeit aufnehmen. Konkrete Betreiber stehen offenbar noch nicht fest. Ebenso, welcher Impfstoff verabreicht wird. Ärztinnen und Ärzte, die in einem Impfzentrum unterstützen wollen, sollen sich laut Land bei der Kassenärztlichen Vereinigung melden.