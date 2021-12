Landkreis Böblingen: Kreisimpfstützpunkt nimmt Betrieb auf

Auch im Landkreis Böblingen soll das Impftempo weiter gesteigert werden. In der Messe Sindelfingen hat am Mittwoch der neue Kreisimpfstützpunkt (KIS) den Betrieb aufgenommen. In den ersten beiden Stunden seien schon über 400 Menschen geimpft worden, teilte das Landratsamt Böblingen mit. Am ersten Tag hätten insgesamt rund 1.600 Termine eingestellt werden können. In der Messe Sindelfingen ist impfen nach einer Online-Terminvereinbarung über die Internetseite des Landkreises möglich. Die Öffnungszeiten richten sich nach der Nachfrage, Termine werden zunächst von einem Tag auf den anderen eingestellt. Die Terminvergabe erfolgt über einen sogenannten "Impfomizer". Dabei erhält man einen QR-Code und eine Mail zum Bestätigen.