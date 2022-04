Kita-Warnstreiks geplant

Eltern in der Region Stuttgart müssen in dieser Woche unter Umständen wieder eine Ersatzbetreuung für ihren Nachwuchs suchen. Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeitenden in allen Städten und Gemeinden des Kreises Ludwigsburg sowie beim Landratsamt zum Kita-Warnstreik aufgerufen. In Bietigheim-Bissingen sind eine Demonstration und eine Kundgebung geplant. Ähnlich wie im Kreis Ludwigsburg soll es am Mittwoch im Rems-Murr-Kreis aussehen, dort sind Demo und Kundgebung in Schorndorf angesetzt. Für Donnerstag hat ver.di außerdem zu Warnstreiks unter anderem im Jugendamt und Schulverwaltungsamt in Stuttgart aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel.