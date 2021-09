Impfzentren in der Region schließen - rund 400.000 Impfungen am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart

Vor einem dreiviertel Jahr wurden sie mit Tempo aus dem Boden gestampft, jetzt ist die Zeit der Impfzentren vorbei: am 30. September werden sie geschlossen. Wo gibt es nun stattdessen die Impfungen?

Am letzten Öffnungstag im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart wird nochmal mit Vollgas geimpft. Daher lässt sich jetzt auch noch nicht ganz genau sagen, wie viele Impfungen dann nach 278 Betriebstagen verabreicht sein werden. "Wir rechnen damit, dass wir heute nochmal über 1.000 Impfungen machen. Es ist so, dass die Inanspruchnahme des Impfzentrums ungebrochen ist", sagte der Medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses Mark Dominik Alscher dem SWR.

In der Spitze 3.000 Impfungen täglich in Stuttgart verabreicht

Am 27. Dezember 2020 hatte das Impfzentrum im Robert-Bosch-Krankenhaus nach nur zwei Wochen Vorbereitungszeit seine Tore geöffnet, damals musste noch der Mangel an Impfstoff verwaltet werden: Während laut Klinik anfangs noch nur 450 Dosen täglich - zusammen mit den mobilen Impfteams rund 600 - verabreicht werden konnten, steigerte sich das zusehends. Am 8. Juli war im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses am meisten los: Damals ließen sich bei einem offenen Impftag rund 3.000 Menschen gegen Covid19 immunisieren.

Auch Probleme gab es: zum Beispiel Drängler und Trickser, die schon früher als genehmigt an eine Impfung kommen wollten - die laut Krankenhaus nach der Eingangsprüfung aber wieder weggeschickt wurden. Zahlenmäßig lasse sich das aber nur schwer beziffern, heißt es.

Ab jetzt sollen nach dem Willen des baden-württembergischen Sozialministeriums die niedergelassenen Ärzte, zum Beispiel Haus- und Betriebsärzte, das Impfen gegen Corona übernehmen. Chefarzt Alscher vom Robert-Bosch-Krankenhaus bezeichnet das Gesundheitswesen als "sehr leistungsfähig". Dennoch: "Die spannende Frage wird sein, ob das funktioniert. Weil im Moment erreichen wir Impfzentrum viele, die keinen Hausarzt haben."

Auch die Erfahrung der mobilen Impfteams zeige, dass es Teile in der Bevölkerung gebe, die sehr niederschwellige Angebote brauchen. "Wenn man mehr oder weniger mit der Impfung vor der Haustüre der Menschen aufgetaucht ist, dann haben wir teilweise noch 80- und 70-Jährige erreicht, die sich schon vor einem halben Jahr hätten impfen lassen können. Und was mich vor allem irritiert hat: Wir hatten Stadtteile, da wären die Leute mit zwei, drei Straßenbahnhaltestellen in unser Impfzentrum gekommen, das haben die aber nicht gemacht", berichtet Alscher.

Praxis in Stuttgart: Impfung gegen Covid-19 nicht nur für Stammpatienten

Der Hausärzteverband Baden-Württemberg ist optimistisch, dass mithilfe seiner Mitglieder alle Impfwilligen bedient werden können. Diese Meinung spiegelt sich auch in der Praxis der Stuttgarter Hausärztin Pinar Best aus Stuttgart-West wieder. Seit April wurden in der Praxis dort 3.300 Patienten geimpft, derzeit sind es zwölf pro Tag - weniger als früher. Das bereite teils Probleme, denn bei einer Absage müsse schnell ein Nachrücker herantelefoniert werden, so Best. Nur so könnten die sechs Dosen pro Impfampulle auch alle verabreicht werden. Patientenschützer befürchten, dass Menschen ohne Hausarzt Probleme bekommen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Zumindest für ihre Praxis kann die Stuttgarter Ärztin Pinar Best das nicht bestätigen. Sie nehme auch Anfragen von Menschen an, die keine festen Patienten bei ihr sind.

"Patienten, die keinen festen Hausarzt haben, können bei uns jederzeit zur Coronaimpfung kommen, das ist gar kein Problem. Wir machen das gerne, weil wir möchten, dass die Pandemie aufhört."

Am letzten Öffnungstag, dem 30. September 2021, wird im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart nochml geimpft, was das Zeug hält. SWR Aita Koha

Das dürften die Verantwortlichen im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart gerne hören. Dass das Impfzentrum hier jetzt schließt, sieht Chefarzt Mark Dominik Alscher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend deswegen, weil die Klinik sich aktiv im Kampf gegen die Pandemie beteiligen konnte, für frühe Impfungen eine große Dankbarkeit da war und sehr schnell funktionierende Strukturen aufgebaut wurden. Ganz neue Mitarbeitende wurden gefunden: neben medizinischen Fachkräften auch tiermedizinische Fachangestellte, Menschen aus der Tourismusbranche oder Ingenieure. Dass diese Strukturen im Impfzentrum nun von "100 auf 0" heruntergefahren werden, sorge auch für ein weinendes Auge, so Alscher. "Aber irgendwann muss man den Absprung schaffen und jetzt muss das normale Gesundheitssystem diese Krankheit übernehmen."

Ganz alleine stemmen müssen die Hausarztpraxen und Betriebsärzte die Impfkampagne aber vorerst nicht: Bis Ende des Jahres kommen weiterhin 30 mobile Impfteams in ganz Baden-Württemberg zum Einsatz, so das Landesgesundheitsministerium. Sie sollen die Hausarztpraxen unterstützen und bei Vor-Ort-Impfaktionen die Menschen impfen, die keine feste Hausarztpraxis haben - ein mobiles Impfteam wird von Stuttgart die Landkreise Ludwigsburg, Esslingen und Rems-Murr bedienen. Im Rems-Murr-Kreis will das Landratsamt nach eigenen Angaben zusätzliche mobile Impfteams auf die Straße schicken, sollten die des Landes nicht ausreichen. Noch stünde man im letzten Drittel des Rankings bei der Impfquote, so Landrat Sigel.

Im Kreis Böblingen sollen die fünf Testzentren nach der Schließung der Impfzentren das Impfen neben den niedergelassenen Ärzten übernehmen. Die Ärztin Martina Burchert-Graeve von den Laborärzten aus Sindelfingen und der Apotheker Björn Schittenhelm aus Holzgerlingen hätten ein entsprechendes Angebot gemacht, so das Landratsamt. Für das Impfen in den Testtzentren im Kreis Böblingen ist kein Termin nötig.