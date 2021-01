Die Kreis-Impfzentren in der Region eröffnen heute. In Betrieb gehen zwei Kreis-Impfzentren in Esslingen und je eines in Ludwigsburg, Göppingen und Waiblingen. Das Kreis-Impfzentrum des Stadtkreises Stuttgart ist im Zentralen Impfzentrum in der Liederhalle untergebracht. Nur das Impfzentrum in Sindelfingen im Kreis Böblingen öffnet voraussichtlich erst Mitte Februar, Pflegeeinrichtungen werden hier mit mobilen Impfteams versorgt.