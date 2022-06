Weitere kreiseigene Gebäude für Geflüchtete aus der Ukraine

Im Kreis Böblingen sollen geflüchtete Menschen aus der Ukraine verstärkt in Gebäuden des Landkreises untergebracht werden. Nach Angaben des Landratsamtes ist geplant, dass in zwei Sporthallen in Leonberg insgesamt knapp 300 Menschen eine Unterkunft finden. Nach wie vor ist der überwiegende Anteil in privatem Wohnraum in den Städten und Gemeinden des Kreises untergebracht. Bereits im März hatte Landrat Roland Bernhard angekündigt, dass auch kreiseigene Schulsporthallen als Notunterkünfte vorbereitet werden. Ab kommender Woche wird nun auch die Sporthalle im Berufsschulzentrum Leonberg übergangsweise zur Notunterbringung genutzt. Derzeit sind im Kreis Böblingen insgesamt rund 3.500 Menschen aus der Ukraine untergebracht.