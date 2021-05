per Mail teilen

Seit zehn Jahren gibt es im Landkreis Böblingen kein Frauenhaus mehr. Das soll sich nun ändern und in Herrenberg ein neues Frauen- und Kinderschutzhaus gebaut werden. Das Konzept des neuen sogenannten „sicheren Frauen- und Kinderschutzhauses“ ist auf mindestens 16 Plätze ausgelegt. Der Herrenberger Stadtrat und der Böblinger Kreistag haben dem Projekt zugestimmt. Das neue Frauenhaus sei ein wichtiges Signal, denn Gewalt gegen Frauen und Kinder sei keine Privatsache, sondern ihre Bekämpfung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so der Böblinger Landrat Roland Bernhard. Man habe bei Land und Bund Fördermittelt für das Modellprojekt beantragt. Wenn diese Förderungen bewilligt werden, soll das Frauen- und Kinderschutzhaus im Jahr 2024 in Betrieb gehen können.