Der Kreis Böblingen belegt nach Angaben des Statistischen Landesamtes einen Spitzenplatz bei Forschung und Entwicklung. Unternehmen der Region Stuttgart beschäftigen 45 Prozent der Tüftlerinnen und Tüftler im Land. Der Vergleich der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten innerhalb des Wirtschaftssektors im Land zeigte, dass Böblingen der forschungsintensivste Kreis sei, so das Statistische Landesamt. Die Unternehmen verfügen hier nicht nur über hohe personelle Forschungs- und Entwicklungsressourcen, sie setzen auch den höchsten Anteil der Erwerbstätigen in diesem Bereich ein. Auch der Stadtkreis Stuttgart konnte die Forschungsintensität 2019 im Vergleich zu 2009 ausbauen. Die Region sei im Vergleich nicht nur die wirtschaftsstärkste Region im Land, auch die Forschungsintensität hat sich hier am deutlichsten erhöht.