Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende hat die Polizei bislang 6.500 Videos erhalten. Die müssen nun ausgewertet werden, auch mit Hilfe sogenannter Recognizer.

Angriffe auf Polizisten, Plünderungen und Sachbeschädigungen von Geschäften - das alles haben Menschen in der Krawallnacht per Handy festgehalten. Um Straftaten und Täter zu ermitteln, bat die Stuttgarter Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. So sind bislang 6.500 Videos zusammengekommen.

Super-Recognizer erkennen Straftäter

Bei der Auswertung hat die Polizei auch Unterstützung von sogenannten Super-Recognizern. Das sind Polizeikollegen, die Gesichter auch Monate später noch wiedererkennen und so Straftäter identifizieren können. Die Begabung diese Menschen reicht sogar so weit, dass sie vermummte Personen an ihrer Körpersprache wiedererkennen können. Die Wissenschaft geht davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Menschen mit dieser Begabung geboren werden.

Das Hinweisportal der Polizei ist weiterhin geschaltet. Bürger können dort Videos und Bilder der Ausschreitungen hochladen.