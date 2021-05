per Mail teilen

In der Stuttgarter Innenstadt ist es am späten Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Weil sich rund 600 vorwiegend junge Menschen nicht an die Abstandsregeln und das geltende Alkoholverbot gehalten hatten, griff die Polizei ein.

In der Nacht gab es rund um den Schlossplatz Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Dabei wurden auch Flaschen geschmissen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Stimmung kippte gegen Mitternacht

Gegen Mitternacht kippte die Stimmung. Am Schlossplatz wurden Flaschen geworfen und Polizisten angegriffen. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen hatte die Polizei kurzzeitig die Zufahrtswege rund um den Schloßplatz und zur Königstraße gesperrt. Insgesamt wurden fünf Beamte verletzt, eine Polizistin schwer. Gegen 02:00 Uhr hatte sich die Lage deutlich beruhigt. Es gab mehrere Festnahmen. Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es an gleicher Stelle Zusammenstöße zwischen der Polizei und rund 250 Personen gegeben.