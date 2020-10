Nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst geben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber zufrieden. Doch bei den Beschäftigen brodelt es, wie eine Stuttgarter Krankenschwester berichtet.

"Dieser Vertrag hat es nicht verdient, angenommen zu werden", sagt Annette Rutkowski. Sie ist seit 30 Jahren in der Pflege tätig und arbeitet aktuell am Klinikum Stuttgart. "Die Arbeitgeber haben es definitiv verpasst, die Pflege aufzuwerten", so Rutkowski im SWR-Interview.

"Für meine Rente bringen mir Corona-Prämien nichts"

Verdi Baden-Württemberg hatte die Einigung als "hart errungenen Kompromiss" bezeichnet. Der Abschluss sieht vor, dass die Einkommen in zwei Stufen steigen - um 4,5 Prozent in der niedrigsten Lohngruppe und um 3,2 Prozent in der höchsten. Außerdem gibt es eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von bis zu 600 Euro.

"Das bringt mir definitiv nichts", sagt Rutkowski mit Blick auf die Corona-Prämie. "Das hört sich gut an und es ist schön, dass ich 600 Euro kriege", so die Krankenpflegerin. "Aber für meine Rente bringt mir das nichts." Mit diesem Abschluss werde man keine Pflegekraft zusätzlich in den Beruf locken können.

Personal gerade in Corona-Zeiten knapp

Dabei wäre das laut Rutkowski dringend nötig, gerade auch mit Blick auf die sich verschärfende Corona-Lage. "Es fehlen immer viele Leute", so die Pflegerin. "Wenn die Lage schlimmer wird, werden viele Kräfte abgezogen, dann werden auf den ursprünglichen Stationen wieder Betten geschlossen." Wenn es hart auf hart komme, gebe es im Zweifelsfall stellenweise nicht genügend Pfleger für die Intensivstationen.

"Froh, dass es überhaupt mehr Geld gibt"

Unter ihren Kolleginnen und Kollegen sei "kaum einer richtig zufrieden" mit der Einigung. "Viele sind froh, dass es überhaupt mehr gibt", sagt Rutkowski. "Das ist ja für uns Pfleger auch nicht selbstverständlich." Teilweise seien die Beschäftigten aber auch entsetzt über das, was Arbeitgeber und Gewerkschaften ausgehandelt haben.

Weitere Warnstreiks sieht Rutkowski angesichts der aktuellen Lage dennoch kritisch. "Aufgrund der Lage finde ich es extrem schwierig", sagt Rutkowski. Denn auch bei aller Unzufriedenheit wolle sie sich und andere nicht gefährden.