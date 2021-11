Mötzingen: Kirchturm saniert, Spitze wieder aufgesetzt

Die Mauritiuskirche hat ihre Kirchturmspitze wieder. Dazu hob ein Kran das Bauteil wieder zurück auf den Turm - mit der vergoldeten Zeitkapsel darin.

In Mötzingen (Kreis Böblingen) wurde am Dienstag die Turmspitze der evangelischen Mauritiuskirche wieder aufgesetzt. In einer spektakulären Aktion hob ein Kran das Bauteil in einem Stück zurück auf den reparierten Turm.

"Heute ist schon was Besonderes. Ich meine, sowas erlebt man im Leben normalerweise nur einmal."

Beobachtet von etlichen Zuschauern war die alte Spitze auf dem neuen Kirchturm nach rund eineinhalb Stunden wieder fest verankert - und Mötzingen hat seither sein Wahrzeichen wieder am richtigen Platz.

Kirchturm war schief

Der Kirchturm musste in den vergangenen Monaten dringend erneuert werden: das Fachwerk des Turms war wegen durchgefaulter Balken und Pilzbefall mit den Jahren marode geworden. Der im 18. Jahrhundert erbaute Kirchturm neigte sich dadurch etwa einen Meter zur Seite und drohte einzustürzen. Im März hob deshalb ein Schwerlastkran die Kirchturmspitze an und hievte sie in den nahegelegenen Pfarrhof.

Coronamaske für die Zeitkapsel im Mötzinger Kirchturm

Bei den anschließenden Reparaturarbeiten entfernten Arbeiter die Fachwerkfüllungen im Turm. Zimmerer erneuerten den Kirchturm, denn der alte war nicht mehr zu sanieren. Sie ergänzten das Holzgebälk und richteten es wieder gerade aus.

Das Besondere am Mötzinger Kirchturm ist, dass sich knapp zwei Meter unterhalb des Wetterhahns an der Kirchturmspitze eine rundliche vergoldete Zeitkapsel befindet. Diese wurde im Zusammenhang mit den Reparaturarbeiten geöffnet. Darin fand Pfarrer Stefan Bauer nach eigenen Angaben jeweils einen Brief aus den Jahren 1792 (Bau der Kirche), 1868 und 1966. Die Kirchengemeinde legte ihrerseits etwas Neues hinein: unter anderem einen Datenstick mit Aktuellem aus Mötzingen und etwas Persönliches von Pfarrer Stefan Bauer. "Und dann haben wir noch eine Corona-Maske hineingelegt - so als Zeichen der Zeit."