per Mail teilen

Im Kreis Böblingen werden seit dem 8. Februar kostenlose Schnelltests für alle Bewohner des Kreises angeboten. In der ersten Woche nahmen 2.500 Menschen dieses Angebot an.

Neben den 2.500 kostenlosen Schnelltests für die Menschen, die im Kreis Böblingen gemeldet sind, wurden 600 Tests für Angehörige von Heilberufen aus anderen Kreisen durchgeführt. 23 der insgesamt 3.100 Tests fielen positiv aus. "Die Resonanz auf die kostenlosen Schnelltests ist gut", urteilte der Apotheker Björn Schittenhelm aus Holzgerlingen, der für den Kreis Böblingen das Schnelltestzentrum in Holzgerlingen eingerichtet hat. Aber es sei noch Luft nach oben, denn das Zentrum werde nicht gerade überrannnt.

Testzentren in fünf Städten für Menschen ohne Symptome

Jeder, der im Kreis Böblingen wohnt, kann sich seit dem 8. Februar zwei Mal pro Woche unkompliziert und kostenlos auf Corona testen lassen. In den fünf Testzentren in Leonberg, Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg und Holzgerlingen werden Termine nach Voranmeldung im Internet vergeben. Das Angebot richtet sich an Menschen ohne Symptome und ist Teil eines Pilotprojektes, das bis zum 8. März läuft.

Mit Schnelltests gegen Weiterverbreitung des Virus

"Vor dem Hintergrund sinkender Zahlen steigen die Erwartungen nach Lockerungen", sagt Landrat Roland Bernhard. Durch Lockerungen wachse aber das Risiko von Ansteckungen. "Dem wollen wir mit dem Titel der kostenlosen Schnelltests begegnen." Deren Ziel sei es, Infizierte ohne Symptome zu erkennen und damit weitere Ansteckungen zu verhindern. Das Pilotprojekt soll mehr Klarheit über die tatsächliche Ausbreitung des Virus liefern.