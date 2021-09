Kostenlose Brezel für Radpendler

Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule: Wer in dieser Woche mit dem Rad pendelt, der darf sich in Stuttgart und der Region über eine kostenlose Brezel vom Bäcker freuen. Die Aktion kommt von der Initiative Radkultur BW. Mit der "Pendlerbrezel" wolle das Land moderne und nachhaltige Mobilität fördern, heißt es in einer Mitteilung. Dazu können Radpendlerinnen und -pendler bis 10 Uhr bei teilnehmenden Bäckereien sich kostenlos eine Brezel holen: zum Beispiel in Bäckereien in Plochingen, Frickenhausen und Ludwigsburg. Bis Freitag läuft die Aktion in ganz Baden-Württemberg. Als Nachweis muss ein Fahrradhelm an der Theke vorgezeigt werden.