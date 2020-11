Der OB-Wahlkampf in Stuttgart geht so langsam in die heiße Phase, bis zum ersten Wahltermin sind es keine zwei Wochen mehr. Und viele Bürger wissen auch noch nicht, wen sie am 8.November wählen werden. Bei der Podiumsdiskussion am Montag in der Porsche-Arena mit 7 der 14 Kandidaten wurde auch ein Thema angesprochen, das bei der Wahl eine wichtige Rolle spielen könnte: Die Wahl-Finanzierung.

Wer gibt wieviel aus? Wo kommt das Geld her? Wird ein Kandidat dadurch manipulierbar? SWR Reporterin Diana Hörger hat sich gemeinsam mit einem Experten für OB-Wahlen die Finanzierung angeschaut. Was ist eine vernünftige Summe für eine Wahlkampffinanzierung? Darauf angesprochen flogen am Montag unterschiedliche Summen der Kandidaten durch den Raum.