In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hat ein Unbekannter mehrere geköpfte Hühner auf einem Friedhof vergraben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Hühner mit den Füßen nach oben in zwei Grabstellen gefunden. Grabsucher hatten die Hühner am 25. und 27. Dezember entdeckt und den Fall der Polizei gemeldet. Sie ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und bittet um Hinweise.