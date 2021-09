Kongress zur Plastikvermeidung

In Ludwigsburg findet heute der dritte Kongress zum Thema Plastikverhütung statt. Im Mittelpunkt steht dabei, Kunststoffe soweit wie möglich zu vermeiden, durch Alternativen zu ersetzen und wiederzuverwerten. Der Umgang mit Kunststoffen sei oft zu sorglos und verschwenderisch, so Umweltministerin Thekla Walker anlässlich der Eröffnung des Kongresses #Plastikverhütung 2.0 in Ludwigsburg. Vieles lande nach nur kurzer Nutzung im Müll. Das führe zu immer größeren Problemen für Umwelt und Menschen. Kunststoffe müssen zukünftig noch stärker als wertvolle Ressource gehandelt werden, so die Ministerin weiter. Der Kongress sei ein wichtiges Forum, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Das vielfältige Programm richtet sich beispielsweise an lokale Initiativen vor Ort, die sich kritisch mit der "Plastikflut" beschäftigen und eigene, konkrete Beiträge zur Abfallvermeidung leisten.