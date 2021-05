per Mail teilen

Vielen Kommunen sind 2020 wegen der Corona-Krise die Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen. Die höchsten Rückgänge in Baden-Württemberg verzeichnet die Region Stuttgart: In den Landkreisen Ludwigsburg und Esslingen gingen die Gewerbesteuer-Einnahmen nach Angaben des Statistischen Landesamts um minus 30 und minus 25 Prozent zurück. Auch in Stuttgart sanken die Nettoeinnahmen aus der Gewerbesteuer um gut ein Fünftel. Die Gewerbesteuer ist gemeinsam mit der Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Kommunen. Damit bestreiten sie einen großen Teil ihrer öffentlichen Leistungen. Einige Städte und Gemeinden haben deshalb bereits ihre Haushaltsplanungen angepasst.