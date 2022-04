Städtepartnerschaften mit Russland: Schweigen aus Protest oder Reden für den Frieden?

Der Ukraine-Krieg führt zu einem Dilemma deutsch-russischer Partnerstädte: Soll der Kontakt ruhen? Soll man im Gespräch bleiben? In der Region Stuttgart gibt es beide Reaktionen.

Nein, Siegfried Bauer will den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Seit genau 30 Jahren gibt es nun die Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg und Jevpatorija, einer Stadt mit rund 120.000 Einwohnern auf der Krim. Und in der Zeit hat sich unter anderem ein intensiver musikalischer Austausch entwickelt, der auch trotz der Annexion der ukrainischen Halbinsel 2014 durch Russland fortgesetzt wurde. "Im Krieg kann man eine solche Musikbrücke nicht aufrechterhalten", räumt der 77-jährige frühere Landeskirchenmusikdirektor ein. Aber: Er schreibt weiter Briefe, hält Kontakt – trotz aller Kriegsgräuel durch Russland in der Ukraine. "Ich schreibe natürlich auch, wie viele tausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind."

Ukrainischer Botschafter Melnyk sorgte für Kontroverse

Die Debatte um den Umgang mit befreundeten Städten in Russland und von Russland annektierten Gebieten ist schon bald nach dem Angriff Russlands in die Ukraine am 24. Februar aufgeflammt. Befeuert hat die Diskussion nicht zuletzt Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland. Der Diplomat, der durch seine sehr direkten und bisweilen wenig diplomatischen Äußerungen wiederholt für Aufmerksamkeit gesorgt hat, schrieb Ende März auf Twitter: "Wir fordern alle deutschen Städte auf, ihre Partnerschaften mit Russland sofort zu stoppen. Alles andere wäre ein unfreundlicher Akt gegenüber der Ukraine und Ukrainern."

Ein Drittel der Städtepartnerschaften mit Russland sind auf Eis gelegt

Tatsächlich haben einige Städte ihre Partnerschaften den Austausch stark zurückgefahren – den Kontakt gänzlich eingefroren wie Baden-Baden seine Kontakte nach Jalta und Sotschi oder Heilbronn die Jumelage mit Novorossijsk, so weit geht zumindest einer Recherche Neuen Züricher Zeitung zufolge nur ein Drittel der Kommunen. Tübingen und Karlsruhe etwa halten an Kontakten zumindest auf informeller Ebene.

Nur ein Drittel der deutschen Städtepartnerschaften - wie die von Heilbronn mit Novorossijsk - liegen komplett auf Eis. SWR

Stuttgart hält am Austausch mit Samara fest

In der Region Stuttgart geht man eher den Weg, den formalen kommunalpolitischen Austausch zwar auszusetzen, aber den Austausch nicht völlig auszusetzen. "Städtepartnerschaften sind in Friedenszeiten von großer Bedeutung, in Zeiten von Krieg und Konflikten sind sie von noch größerer Bedeutung", erklärt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Um weiterhin die Chance auf "friedliche Entwicklung" zu wahren, wolle man die Partnerschaft mit der russischen Stadt Samara fortsetzen.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hält an der Städtepartnerschaft mit Samara fest. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Rems-Murr-Kreis: Briefe aus Dmitrow irritieren Landrat Sigel

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) war der Kontakt schon vor Kriegsausbruch eingeschlafen – da gibt es schlichtweg keinen Austausch, den man wahren oder einfrieren könnte. Der Rems-Murr-Kreis lässt bis auf weiteres seine kommunale Partnerschaft mit der Verwaltungseinheit (Rayon) Dmitrow ruhen. Man stelle zudem die Beziehung "auf den Prüfstand", so der Landkreis. Hintergrund sind zwei Schreiben aus Dmitrow, von denen Landrat Richard Sigel den Kreistag bei einer Sitzung vergangene Woche informiert hatte. In letzteren der beiden Schreiben taucht unter anderem das russische Narrativ einer angeblichen "Nazi-Regierung" in der Ukraine auf. In Reaktion darauf wolle man den Austausch mit Dmitrow erst einmal auf Eis legen, so Sigel.

Der Ludwigsburger Dirigent Siegfried Bauer hat eine ganze Wand voll Andenken, Geschenken und Fotos, die an die Städtepartnerschaft mit Jevpatorija auf der Krim erinnern. SWR Philipp Pfäfflin

Ludwigsburg hofft auf Aussöhnung und Frieden

Auch die Partnerschaft von Ludwigsburg mit Jevpatorija steckten in einem "Dilemma", erklärt Siegfried Bauer. "Wir verurteilen diesen Krieg, wir müssen ihn verurteilen." Dennoch will man das in 30 Jahren erreichte bewahren und fortführen. Offiziell, so betont die Stadt auf ihrer Homepage, bleibe es bei der Partnerschaft – „auch wenn zur Zeit Kontakte nur sehr eingeschränkt und Austausche nicht möglich sind.“ Aktuell bleibe einem kaum mehr als die Hoffnung auf Aussöhnung und Frieden.