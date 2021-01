Fritz Kuhn verlässt nach acht Jahren das Stuttgarter Rathaus. In seiner Zeit als Oberbürgermeister hat er sich zu schlecht verkauft, kommentiert SWR-Reporterin Verena Neuhausen.

Über dem Abschied von Fritz Kuhn liegt ein Hauch von Enttäuschung. Auch bei ihm selbst. Noch vor Weihnachten hatte er verkündet, unter ihm sei Stuttgart nachhaltiger und weltoffener geworden. Aber: Diesen Erfolg habe er vielleicht nicht gut genug verkauft - und gestand damit indirekt auch Enttäuschung darüber ein, dass viele seine Leistung nicht gewürdigt haben.

Fritz Kuhn weiß dabei selbst: Er ist nicht der Typ fürs Eigenlob, im Rampenlicht inszeniert. Das ist klar, wenn man anschaut, wo er herkommt. Kuhn war viele Jahre einer der stärksten Oppositionspolitiker in Land und Bund. Treffsicher kann er bei Regierenden die Schwachstellen benennen. Ich glaube: Das wurde ihm zum Verhängnis. Er ahnte bei jeder Entscheidung, wo er sich angreifbar machen würde. Heraus kam ein zaghafte Politik - die dann viele enttäuscht hat. Acht Jahre Grüner Oberbürgermeister: kaum mehr Solardächer auf öffentlichen Gebäuden, das Innovativste für die Stuttgarter Luft war ein Feinstaubalarm und statt Verkehrswende nur die Tarifreform des VVS? Zu wenig für eine Erfolgsbilanz. Und seine einstigen Wähler haben sich enttäuscht von ihm abgewandt, wie repräsentativen Umfragen zeigen.

Enttäuschung aber bleibt auch bei denen, mit denen er im Gemeinderat zwangsläufig zusammenarbeiten musste, um Mehrheiten zu finden: eine gut gefüllte Stadtkasse, ein ausgeglichener Haushalt - richtig sichtbar wurde die oft gute Zusammenarbeit nie. Nach vielen kleinen Kompromissen mit CDU, SPD oder Linksbündnis - jeder ist immer auch ein bisschen enttäuscht geblieben . Wie der große gemeinsame Wurf gelingen kann, das hat Fritz Kuhn 2015 gezeigt. Stuttgart hatte reibungslos Flüchtlinge aufgenommen. Doch auch hier mischt sich in den Jubel ein Hauch Enttäuschung. Warum ist es Fritz Kuhn nach der Krawallnacht im letzten Juni nicht selbstbewusster gelungen, Stuttgarts Ruf einer weltoffenen Stadt gegen die zu verteidigen, die in den Ausschreitungen ein Versagen bei der Integration von Migranten sehen wollten?

Ich frage mich immer noch, ob Fritz Kuhn wirklich in Stuttgart angekommen ist: so, dass er immer wieder beteuern muss, wirklich weiterhin in Stuttgart zu bleiben. Als der, der ständig die Berliner Politik kommentierte und der, der im Fußball lieber die Bayern dem VfB vorzieht. Als der, der lieber den Auftritt bei der Oper genoss, als sich auf dem Volksfest zu tummeln. Einer, der sich aus meiner Sicht immer auf der großen politischen Bühne zu entschuldigen schien für seine schwäbische Provinzstadt - statt selbstbewussten Stolz auf Stuttgart auszustrahlen.

Und so schwingt bei mir trotz aller Anerkennung für die politische Leistung von Fritz Kuhn am Ende die offene Frage mit: Warum hat er ausgerechnet im Stuttgarter Rathaus seine Politikkarriere beendet? Wenn sie überhaupt zu Ende ist. Vor einem Jahr, als er am 7. Januar 2020 seinen Rückzug angekündigt hatte, war das die große Überraschung. Vielleicht kommt ja jetzt die nächste: wenn er sagt, was er jetzt noch vorhat. Außer wie angekündigt, endlich auszuschlafen. Denn dass Fritz Kuhn jetzt mit diesem Hauch von Enttäuschung für immer die Politik verlässt, das mag ich ihm nicht glauben.