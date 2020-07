per Mail teilen

Es ist an der Zeit, Tacheles zu reden. Sofort! Daimler muss den Beschäftigten sagen, wie es weitergeht mit ihren Arbeitsplätzen, kommentiert SWR-Redakteurin Geli Hensolt aus der Redaktion Wirtschaft und Umwelt.

Wie viele Stellen werden wegfallen im Unternehmen? Das wollen die Daimler-Mitarbeitenden wissen - zu Recht. Der Konzern aber bleibt eine konkrete Antwort schuldig. Der Daimler-Personalchef sprach kürzlich von mindestens 15.000, in Medienberichten war zuletzt von bis zu 30.000 Jobs die Rede. Andere denken, dass selbst das nicht reichen werde. Und das Unternehmen? Das lässt die Gerüchteküche brodeln. Stattdessen jetzt die Drohung, dass man nicht mal betriebsbedingt Kündigungen ausschließen könne. Eigentlich gilt für Daimler-Beschäftigte eine Jobgarantie, die stellt das Unternehmen jetzt in Frage. Bei den Mitarbeitenden geht die Angst um.

Worthülsen statt Offenheit vom Daimler-Chef

Daimler-Chef Ola Källenius flüchtet sich in Worthülsen, spricht davon, die "Kostenbasis des Unternehmens" weiter zu verbessern. Hallo? Zu dieser Kostenbasis gehören auch und vor allem die Menschen, die bei Daimler arbeiten. Um ihre Arbeitsplätze, ihre Schicksale, ihre Zukunft geht es. Sie haben es verdient, dass ihr Unternehmen offen und ehrlich mit ihnen umgeht.

SWR-Redakteurin Geli Hensolt, Redaktion Wirtschaft und Umwelt SWR

Und die Beschäftigten sind ja auch - Entschuldigung - nicht doof. Und nicht blind. Sie wissen ziemlich gut, wie es um die Branche bestellt ist - und um ihr Unternehmen. Die Zukunft von Daimler wird nicht so rosig werden wie die Vergangenheit meist war. Nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Transformation der Branche fordert ihre Opfer. Jeder vierte Arbeitsplatz könnte bis 2030 allein wegen des Wandels hin zur E-Mobilität verloren gehen, sagen Studien.

Süßer Abschied dank Abfindung?

Dazu kommt der neue Plan des Daimler-Chefs. Mercedes soll sich stärker als bisher auf das konzentrieren, was Källenius als Kernkompetenz identifiziert hat: auf Luxuslimousinen. Damit lässt sich am meisten Geld verdienen. Modelle, Werke, Kapazitäten - alles kommt auf den Prüfstand. Nicht ausgeschlossen, dass sich Daimler nach dem Werk in Hambach noch von weiteren Standorten trennt. Klar ist, dass Daimler künftig deutlich weniger Mitarbeitende braucht. Und die Vor-Corona-Hoffnung, ausreichend Beschäftigten mit einer Abfindung den Abschied zu versüßen, dürfte sich nicht erfüllen. Nur ein paar hundert haben das Angebot bisher offenbar angenommen.

Es ist an der Zeit, Tacheles zu reden

Nächste Woche, so wird kolportiert, tagt der Aufsichtsrat. Dann soll über das neue Sparkonzept geredet werden. Vielleicht gibt es dann Neuigkeiten. Vielleicht aber bleiben die Beschäftigten weiterhin im Ungewissen.

Es ist an der Zeit, Tacheles zu reden. Damit die Mitarbeitenden wissen, woran sie sind. Dass sich das Unternehmen davor drückt, bittere Wahrheiten konkret zu benennen, kostet Vertrauen. Und Vertrauen in ihren Arbeitgeber brauchen die Daimler-Beschäftigten in unsicheren Zeiten wie diesen eigentlich mehr denn je.