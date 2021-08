per Mail teilen

Im Koalitionsvertrag der neuen grün-schwarzen Landesregierung ist er enthalten: ein unterirdischer Ergänzungsbahnhof für Stuttgart 21. Und das ist gut so, meint Axel Graser, der Leiter des SWR-Studios Stuttgart.

Na, geht doch. Kompliment. Realpolitik ist machbar. Drei Jahrzehnte, beinahe, waren die Positionen von CDU und Grünen sozusagen einbetoniert. "Oben bleiben" war das Mantra der einen, "das bestgeplante Bahnprojekt jemals" das der anderen. Man hat verbal und real aufeinander eingeschlagen, und jetzt? Schnee von gestern. gemeinsam nach vorne.

Den Eisenbahnknoten Stuttgart zukunftsfähig machen

30 Zeilen im Koalitionsvertrag: Den Eisenbahnknoten Stuttgart zukunftsfähig machen. Das nenne ich jetzt mal ganz dick: historisch. Grün und Schwarz einigen sich sozusagen auf einen Neustart von Stuttgart 21, und sogar mit neuem Namen: "Eisenbahnknoten Stuttgart 2040". Worte für eine klare Perspektive. Der Stuttgarter Bahnhof ist der wichtigste Bahnknoten Baden-Württembergs von dessen Kapazität nicht mehr und nicht weniger große Teile des Schienenverkehrs im Ländle abhängen. Man kanns auch so sagen: Funktioniert der Bahnhof in Stuttgart nicht, wird’s auch nichts mit dem Ziel, den Schienenverkehr im Land bis 2030 zu verdoppeln. Und danach will man weitere Steigerungen ins Visier nehmen. Sie wissen schon: Klimaziele.

Axel Graser, der Leiter des SWR-Studios Stuttgart. SWR

Ergänzungsbahnhof ist zukunftsgerichtet

Der neue Bahnhof - wie bisher geplant - ist Stückwerk, beantwortet die Fragen von heute nicht. Diese Einsicht kommt spät, aber besser als nie. Grün-Schwarz sieht im Bau eines zusätzlichen unterirdischen Bahnhofs die zukunftsgerichtete Lösung. Und wirft bisherige Planungen, über die so viel gestritten wurde, mal eben über den Haufen. Weitere vier Gleise sind unverzichtbar und wir wollen das angehen. Im Stuttgarter Rathaus ist man brüskiert.

Mit Stuttgart über das "Wie" sprechen

Die Pläne für den unterirdischen Ergänzungsbahnhof tangieren Stuttgarter Vorstellungen. Auf der Fläche über dem unterirdischen zusätzlichen Bahnhof will man Wohnungen bauen,oder auch ein Konzerthaus. Über das "Wie" zusätzlicher Bahnhof und Bauvorhaben der Stadt zusammenpassen können, wird man schnell mit Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper, CDU, und seinem Baubürgermeister Pätzold, Grüne, sprechen müssen. Landes-CDU und Landes-Grüne sind sich über den Neustart schon mal einig, das ist gut so. Die lokale und regionale Ebene, wird folgen. Garantiert!!!