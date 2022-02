LKA stellt 336 Kilogramm Kokain im Rems-Murr-Kreis sicher

Die Polizei hat im Rems-Murr-Kreis einen Riesen-Rauschgiftdeal vereitelt. Nie zuvor haben die Ermittler im Land eine solch große Menge Kokain sichergestellt.

Im Rems-Murr-Kreis hat das Landeskriminalamt die bisher größte Menge an Kokain in Baden-Württemberg entdeckt. Fündig wurden sie in einer Bananenreiferei. Hier sollten eigentlich die Bananen reifen, die grün in Zentralamerika in Fruchtkisten verpackt werden.

Rauschgift über Holland in den Rems-Murr-Kreis geschmuggelt

In diesen Kisten fein säuberlich portioniert wurde das Kokain versteckt. So kam die Ware im niederländischen Hafen Vlissingen an. Von dort gehen die Kisten in Bananenreifereien wie der im Rems-Murr-Kreis ins Zwischenlager. Irgendwo auf diesem Weg wird das Rauschgift in der Regel von den Händlern entnommen. In diesem Fall aber waren die Ermittler des LKA schneller.

Straßenpreis über 20 Millionen Euro

336 Kilogramm Kokain - das ist der bisher der größte Fund in Baden-Württemberg. Das Kokain hat einen Straßenverkaufswert von weit über 20 Millionen Euro. Zuletzt hatte die baden-württembergische Polizei am 7. Februar einen Riesenfund gemacht, damals entdeckten die Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 6 in einem Kofferraum 139 Kilogramm Marihuana.