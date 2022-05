Shisha-Pfeife: Vier Personen im Krankenhaus

per Mail teilen

In Asperg (Kreis Ludwigsburg) hat am Mittwochmorgen das Rauchen einer Shisha-Pfeife zu Vergiftungssymptomen bei einer Familie geführt. Vier Menschen kamen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei rauchte der 29 Jahre alte Vater die Wasserpfeife bei geschlossenen Fenstern und Türen. Als er merkte, dass seine im Nebenzimmer schlafende Frau schwer atmete und bewusstlos wurde, rief er die Rettungskräfte. Diese stellten in der Wohnung einen hohen Kohlenstoffmonoxidwert fest. Die Eltern und die zwei Kinder wurden sofort ins Freie und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet. Laut Polizei ist das geruchlose Kohlenstoffmonoxid durch die verbrennende Kohle der Shisha entstanden.