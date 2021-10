Kohlekraftwerk Altbach soll auf Gas umgestellt werden

Der Energieversorger EnBW will das Kohlekraftwerk in Altbach (Kreis Esslingen) auf Gasbetrieb umstellen. Entsprechende Pläne hat der Konzern der Öffentlichkeit vorgestellt. Vorgesehen ist der Bau einer Gas- und Dampfturbinenanlage anstelle der alten Kohle-Blöcke. Das neue Kraftwerk soll mit Erdgas betrieben werden und in rund fünf Jahren einsatzbereit sein. Es soll eine Spitzenleistung von 750 Megawatt und als Nebenprodukt eine Wärmeleistung von rund 170 Megawatt haben. Im Vergleich mit dem bisherigen Kohlebetrieb werde, so die EnBW, rund 60 Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Langfristig kann das neue Gaskraftwerk der EnBW zufolge dann mit klimaneutral erzeugtem Wasserstoff oder anderen Bio-Gasen betrieben werden. Die Umweltschutzorganisation BUND kritisierte die Pläne. Erdgas sei wie Kohle und Öl ein fossiler Energieträger. Damit werde der Umstieg auf erneuerbare Energien weiter verzögert.