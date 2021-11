Gemälde von Königin Katharina wieder zurück im Neuen Schloss

Jahrzehntelang galt es als verschollen, nun hängt das Porträt von Königin Katharina von Württemberg wieder im Neuen Schloss in Stuttgart. Am Mittwoch wurde es enthüllt.

Das Gemälde war während des Zweiten Weltkrieges in einem Schloss im Allgäu versteckt, sagte die Konservatorin Patricia Peschel bei der Enthüllungsfeier am Mittwoch. Als mehrere versteckte Kunstwerke nach dem Krieg wieder zurückgeholt werden sollten, sei das Werk wohl vergessen worden.

Königin Katharina gehört zu den prägenden Figuren der Landesgeschichte. Von 1816 bis 1819 war die Zarentochter württembergische Königin, bevor sie an einer schweren Krankheit starb.

Das Gemälde "Königin Catharina von Württemberg in ihrem Arbeitszimmer im Neuen Schloss" dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Königin regierte in Krisenzeiten

Kinderbeschäftigungsanstalten, ein Mädchengymnasium, die Uni Hohenheim oder die Württembergische Sparkasse, heute die Landesbank Baden-Württemberg - all diese Einrichtungen hat Königin Katharina in ihrer kurzen, knapp dreijährigen Amtszeit ins Leben gerufen, mitten in einer Hungersnot. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) enthüllte am Mittwoch das Gemälde und rühmte Katharina von Württemberg als eine populäre Monarchin, die mit ihren Ideen und Reformen ihrer Zeit weit voraus gewesen sei und zur kulturellen Identität des Landes beigetragen habe.

"Nicht nur in der Krise selber etwas zu wirken, sondern auch darüber hinaus was zu schaffen, das aus der Krise erwachsen ist, aber weit über die Krise hinausgeht - das darf schon unsere große Bewunderung hervorrufen", so Kretschmann.

Das Gemälde mit dem Namen "Königin Catharina von Württemberg in ihrem Arbeitszimmer im Neuen Schloss" wurde 1819 von Carl von Sales gemalt und hing ab 1820 bis zum Tod von König Wilhelm I. von Württemberg 1864 in dessen Arbeitszimmer im Neuen Schloss.

Restaurierung dauerte ein Jahr

Erst im Jahr 2017 war das Bild auf dem Kunstmarkt aufgetaucht, "in einem extrem schlechten Zustand", so Oberkonservatorin Patricia Peschel. 2019 wurde es von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg erworben. Etwa ein Jahr lang dauerte es, das Gemälde zu restaurieren. Ein hoher fünfstelliger Betrag war für den Kauf und die Restaurierung des teilweise zerstörten Bildes fällig. Genaue Summen nennt das Land nicht, die Kosten dürften sich auf rund 80.000 Euro belaufen.