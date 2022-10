König Wilhelm II. mit falscher Grabplatte über eigenem Grab

Bei dieser Nachricht könnte sich König Wilhlem II. durchaus im Grab umdrehen: Denn die Grabplatte des letzten Königs von Württemberg liegt in Ludwigsburg nicht da, wo sie sollte.

König Wilhelm II., der letzte König Württembergs, wurde 1921 in Ludwigsburg beigesetzt. Über 100 Jahre später liegt seine Grabplatte nun nicht mehr da, wo sie eigentlich liegen sollte: über seinem Sarg. Herausgefunden hat das der Stuttgarter Historiker und Autor Harald Schukraft.

"Auf dem Grab über dem Sarg von König Wilhelm II. liegt jetzt die Grabplatte von seiner ersten Gemahlin, der Prinzessin Marie. Auf dem Sarg der Prinzessin Marie liegt die Grabplatte der Königin Charlotte. Und auf der Königin Charlotte liegt die Grabtafel von König Wilhelm II. Also jedes Grab ist falsch bezeichnet. Wer also an das Grab geht und dem Toten gedenken will, steht dann am falschen Toten", erklärt Schukraft das Wirrwarr, das er selbst für einen Skandal hält.

König Wilhelm II. wollte in normalem Erdgrab beerdigt werden

König Wilhelm II. war beim Volk ein beliebter Monarch. Er sah sich als Bürger unter den Bürgern und wollte deshalb auch nicht in einer Fürstengruft beerdigt werden, sondern in einem normalen Erdgrab. Und so wurde er 1921 in Ludwigsburg beigesetzt. Neben seiner ersten Frau Prinzessin Marie, die im Wochenbett gestorben war. Seine zweite Frau, Königin Charlotte, kam erst 1946 dazu und wurde im Familiengrab vorne in der Mitte beigesetzt.

Sanierungsmaßnahmen bringen neue Anordnung

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen kam es vor einigen Jahren allerdings zu einer neuen Anordnung. "Herzog Carl, den wir heute leider nicht mehr dazu fragen können, hatte damals offenbar die Grundhaltung: Man sollte den König - zumindest seine Gedenkplatte - nicht links liegen lassen, sondern ins Zentrum dieses Familiengrabs nehmen. Denn er war die wichtige Person in dieser Familiengeschichte", erklärt Joachim Butz, persönlicher Referent des Herzogs und Büroleiter des Hauses Württemberg.

Ein König in zweiter Reihe - für den erst im Juni verstorbenen Herzog anscheinend ein No-Go. Die Sanierung des Familiengrabs bot die Gelegenheit, die Geschichte zu korrigieren. Harald Schukraft kann diese Haltung als Historiker nicht nachvollziehen: "Es ist auch nicht im Sinne von König Wilhelm II. Der wollte neben seiner ersten Gemahlin liegen. Das war die ganz große Liebe für ihn. Das war das große Eheversprechen. Dass die so früh stirbt, das war eine große Überraschung und ein furchtbares Drama, eine Tragik.“

Haus Württemberg will alles so belassen

So wie es jetzt sei, könne es auf keinen Fall bleiben, meint Harald Schukraft und spricht sogar von einer Entwürdigung der Toten. Der Historiker will die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Grabplatten bald an ihren richtigen Platz kommen. Doch danach sieht es bislang nicht aus: Das Haus Württemberg will alles so belassen.