Rund 800 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In Baden-Württemberg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Allerdings liegt dieser Wert in Stuttgart weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt. Insgesamt wurden in der Region Stuttgart von Sonntag auf Montag rund 800 neue Corona-Fälle gemeldet. Allein 485 Neuinfektionen wurden dabei in Stuttgart registriert. In der Landeshauptstadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 456, landesweit sind es 328. Allerdings musste in Stuttgart ein Rückstau abgearbeitet werden. In den Landkreisen der Region sind die Inzidenzwerte weiter gesunken, den niedrigsten Wert mit 210 meldet der Kreis Böblingen. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, starben innerhalb eines Tages 17 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.