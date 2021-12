Knapp 600 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart gemeldet

In der Region Stuttgart sind von Samstag auf Sonntag knapp 600 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Allerdings werden am Wochenende von den Gesundheitsämtern nicht alle Daten übermittelt. So liegen beispielsweise aus Stuttgart keine Daten aus den letzten 24 Stunden vor. Die niedrigste Inzidenz in der Region weist derzeit der Kreis Böblingen auf - mit einem Wert von 254. In Ludwigsburg liegt er mit 256 nur etwas höher. Landesweit werden auf den Intensivstationen 613 Corona-Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag. Bislang wurden im Land 136 Fälle der Omikron-Variante gemeldet, davon zuletzt vier Fälle im Kreis Göppingen. Diese gehören zu einer Familie, betroffen sind zwei Erwachsene und zwei Kinder.