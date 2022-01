Knapp 5.500 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind von Mittwoch auf Donnerstag 5.456 neue Corona-Fälle registriert worden. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. In drei Kreisen liegt die Neuinfektionsrate bei oder über 1.000. Den höchsten Wert in der Region verzeichnet der Rems-Murr-Kreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 1.170. Im Kreis Göppingen beträgt dieser Wert knapp 1.100, im Kreis Böblingen 999. Die niedrigste Inzidenz hat aktuell die Stadt Stuttgart mit knapp 830. Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes entfallen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Nichtimmunisierte. Künftig soll es Ausgangsbeschränkungen erst geben, wenn in einem Kreis die Inzidenz von 1.500 überschritten wird.