Der Stuttgarter Hasan Aydogan hat ein außergewöhnliches Gerät erfunden. Der Klopapier-Wärmer soll den täglichen Toilettenbesuch wohlfühlender machen. Ein Hotel hat bereits Interesse.

Es ist eine weiße Box, die Luxus für das stille Örtchen bringen soll: Der frisch erfundene Klopapier-Wärmer. Ein Gerät mit relativ einfacher Technik, die das Klopapier auf etwa 42 Grad aufheizt. Laut Erfinder Hasan Aydogan die perfekte angenehme Temperatur, gerade im Winter.

Die Idee für den Klopapier-Wärmer kam auf der Toilette

Der 41-jährige Hasan Aydogan ist eigentlich Außendienstler und nicht unbedingt für Erfindungen bekannt. Doch als eines kalten Tages das Toilettenpapier auf der Rolle aufgebraucht war, bekam er eine Idee: "Ich habe nach dem Toilettenpapier gegriffen, das auf der Heizung lag. Es war Winter, die Heizung war an und das Ding wunderbar warm. Danach ist die Idee entstanden".

"Mein erster Gedanke war, das müsste eigentlich jeden Tag so sein."

Der Protoyp des Klopapier-Wärmers kostete rund 400 Euro

Nach einer kurzen erfolgslosen Recherche im Netz entschied sich der Stuttgarter, ein Gerät zu bauen, dass Klopapier innerhalb von kurzer Zeit erhitzen kann. Gemeinsam mit einem Freund entstand ein erster Prototyp. Eine weiße Box mit etwas Elektronik, einem Anschluss für einen 12-Volt Akku und einem Platz für eine Klopapierrolle. Kostenpunkt: 400 Euro. Sollte das Gerät in Serie gehen, würden die Kosten zwischen 79 und 99 Euro liegen, so Erfinder Aydogan.

Stuttgarter Hotelbesitzer zeigt Interesse am Klopapier-Wärmer

Ob der Klopapier-Wärmer in Serie gehen wird, ist noch unklar. Aktuell werden Investoren gesucht, so Hasan Aydogan. Doch ein Stuttgarter Hotelbesitzer hat bereits sein Interesse bekundet. Es sei ein Luxusprodukt, welches die Kunden durchaus wertschätzen würden, so Stephan Wichmann vom Hotel Neuwirtshaus in Stuttgart-Zuffenhausen.