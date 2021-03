Die Zahl der stationär behandelten Covid-Patienten im Klinikverbund Südwest ist im Kreis Böblingen mit aktuell 20 so niedrig wie noch nie in diesem Jahr. Nur noch drei Patienten werden laut einem Sprecher intensiv behandelt und beatmet. Auch in anderen Bereichen rechnet man mit Entspannung der Situation. Im Klinikverbund hofft man darauf, bald die Bugwelle an verschobenen und anstehenden Operationen abarbeiten zu können. Im vergangenen Pandemie-Jahr wurden insgesamt im Klinikverbund Südwest 10 Prozent weniger Patienten als im Vorjahr behandelt. Die Zahl der geimpften Mitarbeiter soll im März von 800 auf 1.800 ansteigen. Damit hofft man Personalausfälle reduzieren und sich wieder dem Normalbetrieb nähern zu können.