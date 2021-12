Klinikverbund Südwest fordert allgemeine Impfpflicht

Der Klinikverbund Südwest fordert im Rahmen einer Resolution die sofortige Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen gehe nicht weit genug, hieß es am Montag. Zur dauerhaften Eindämmung der Pandemie müssten sich jetzt alle dieser Verantwortung stellen, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Böblinger Landrat Roland Bernhard (parteilos). Die Klinikbelegschaft stelle sich bravourös ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gegen Corona. Von den rund 5.000 Beschäftigten im Klinikverbund sind etwa 85 Prozent geimpft, im patientennahen Bereich 90 Prozent, heißt es in einer Mitteilung. Zum Klinikverbund Südwest gehören unter anderem die Krankenhäuser in Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg.