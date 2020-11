Im Klinikum Esslingen hat es einen Corona-Ausbruch auf der neurologischen Abteilung gegeben. Infiziert sind 16 Patienten und 14 Beschäftigte. Bei einem Routinetest sei ein stationär aufgenommener Patient positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigte eine Sprecherin des Esslinger Klinikums am Donnerstag dem SWR. Der Patient habe keine Symptome gezeigt. Daraufhin seien die anderen Patienten und das Personal der Abteilung getestet worden. Die betroffenen Patienten wurden isoliert, die positiv getesteten Mitarbeitenden in häusliche Quarantäne geschickt. Vorläufig sollen keine neuen Patienten auf der Station aufgenommen werden. In den kommenden Tagen seien weitere Tests angesetzt, so die Sprecherin.