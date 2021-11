Weitere Kliniken in der Region Stuttgart verschärfen Besuchsregeln

Immer mehr Kliniken in der Region verschärfen wegen der ansteigenden Corona-Zahlen ihre Besuchsregeln. Nach der Göppinger Klinik am Eichert und der Helfenstein-Klinik Geislingen (Kreis Göppingen) haben nun auch die medius Kliniken im Kreis Esslingen entsprechende Maßnahmen angekündigt. Ab Montag sind Besuche in ihren Kliniken in Nürtingen, Kirchheim Teck und Ostfildern-Ruit für höchstens eine Stunde erlaubt und auf einen Besucher pro Patient begrenzt. Außerdem gilt die 2G Plus-Regel. Ausnahmen gelten für Klinik-Patienten. Besucher müssen einen Nachweis über die Impfung oder Genesung vorzeigen. Pflicht ist ab Montag außerdem ein tagesaktueller Antigentest, den Besucher auch vor Ort machen können. Ein Selbsttest reicht dagegen nicht. Kinder unter 14 Jahren dürfen die medius Kliniken nun außerdem nicht mehr besuchen.