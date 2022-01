Krankenhäuser in der Region Stuttgart sehen sich laut einer SWR-Umfrage derzeit gut gewappnet für Patientinnen und Patienten mit der Omikron-Variante. Wie heftig sich Omikron am Ende auswirke, könne man erst in den nächsten ein bis zwei Wochen feststellen, sagte der Leiter des Klinikums Stuttgart, Jan-Steffen Jürgensen. In seinem Haus würden derzeit 35 Omikron-Patienten behandelt, ein Drittel von ihnen befinde sich auf der Intensivstation. Das Klinikum Esslingen meldet sechs Omikron-Fälle, die RKH-Kliniken Ludwigsburg keinen. Allerdings würden nicht alle Omikron-Fälle bei der Aufnahme in Krankenhäusern erfasst, hieß es von Experten. Das Klinikum Stuttgart setzt deshalb besonders auf eigene Laboruntersuchungen.