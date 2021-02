per Mail teilen

Der Esslinger Gemeinderat hat jetzt grünes Licht für einen Klinikneubau am Klinikum gegeben. Für knapp 100 Millionen Euro soll es laut Esslinger Zeitung einen neuen Bau von Haus 2, ein Interimsgebäude und eine Neustrukturierung des Klinikums geben. In den nächsten 15 Jahren wird mit Investitionen von rund 270 Millionen Euro für gesamte Bauvorhaben am Klinikum gerechnet. Die Patientenversorgung und -unterbringung soll verbessert und die Betriebsabläufe optimiert werden.