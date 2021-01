Anmoderation:

Der Impfstart im Land war Ende Dezember- und mit großen Hoffnungen verbunden. Geimpft werden sollte zunächst die wichtigste Gruppe mit der höchsten Priorisierung: Menschen über 80, Pflegepersonal in Altenheimen sowie Ärztinnen und Ärzte plus Pflegeteam auf den Covid-Stationen der Krankenhäuser. Doch genau, diejenigen die jeden Tag, Corona-Patienten versorgen, warten teilweise vergeblich auf eine Impfung. Nicole Freyler berichtet:

Beitrag:

Hohes Risiko- wenig Schutz. Wir halten täglich unseren Kopf hin, arbeiten dicht an Corona-Patienten und bekommen keine Impfung, beklagt der Leiter der Covid-Stationen im Klinikum Böblingen , Martin Götz:

O-Ton Götz 1

Das Krankenhaus gehört zum Klinikum Südwest und hat eine Umfrage gemacht: 87 Prozent des ärztlichen Personals würden sich gerne impfen lassen. Ein einziger Arzt hat bislang einen Impftermin ergattert. Chefarzt Martin Götz hat sich über das Online-Tool mehrfach eingeloggt- immer dann wenn es die Arbeitszeit zulässt- doch vergeblich.

O-Ton Götz 2

Arbeiten am Limit- Impftermin Glückssache. Der Mediziner würde sich innerhalb der ersten Impf- Gruppe eine weitere Priorisierung wünschen. So mancher 80-Jährige, der nicht im Heim lebt, könnte sich besser schützen, indem er einfach zu Hause bleibt, so Götz. Auf den Covid-Stationen in Böblingen werden derzeit rund 100 Patienten behandelt:

O-Ton Götz gesunde Mitarbeiter

Auch der Pflegeleiter der Böblinger Intensivstation Volker Held wollte sich unbedingt impfen lassen- einen Termin hat er nur im 130 Kilometer weit entfernten Rot am See ergattert.

O-Ton Held 1

Auch in Heidenheim wartet das Klinik-Personal vergeblich auf Impfungen. Eine für Dezember geplante Impfaktion am Klinikum musste ganz abgesagt werden, so der Chefarzt der Notaufnahme Doktor Norbert Pfeufer:

O-Ton Heidenheim

Auch im Ostalbklinikum in Aalen, im Stauffer Klinikum Schwäbisch Gmünd oder in der Oberschwabenklinik mit Sitz in Ravensburg ist die Lage nicht besser. Am Universitätsklinikum Ulm wurde mit ersten Schutzimpfungen begonnen doch auch hier fehlt es an Nachschub. Viele Kliniken im Land hoffen nun auf den Start der Kreisimpfzentren und vielleicht mehr Impfstoff.

Der Pflegeleiter der Intensivstation in Böblingen Volker Held hat Ende Januar seinen zweiten Impftermin. Wieder wird er fast 300 Kilometer fahren- wieder opfert er einen Urlaubstag- für den Schutz vor Corona am Arbeitsplatz.