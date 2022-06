Klimawochen in Filderstadt: Oberbürgermeister verzichtet aufs Auto

Die Stadt Filderstadt hat am Montag ihre ersten Klimawochen gestartet. Es gehe um "nicht weniger als unsere gemeinsame Zukunft", so Oberbürgermeister und setzt selbst ein Zeichen.

"Jeder kann aktiv einen Beitrag leisten", sagt Christoph Traub (CDU). Der Oberbürgermeister von Filderstadt (Kreis Esslingen) will mit gutem Beispiel voran gehen und verzichtet während der Filderstädter Klimawochen darauf, in ein Auto zu steigen. Das heißt, er wolle sich selbst nicht ans Steuer setzen und sich auch nicht fahren lassen, kündigte er am Montag im SWR an. Er versuche das Fahrrad auf seine Alltagstauglichkeit zu testen.

Klimaschutz-Tipps auch bei den Themen Geld, Essen und Wohnen

Drei Wochen lang dauern die Filderstädter Klimawochen. Durch Vorträge, Diskussionen, Mitmach-Aktionen, Streaming-Angebote und Beratungen sollen den Menschen Tipps und Anregungen gegeben werden. Themen sind unter anderem die Plastikvermeidung und der CO2-Abdruck des Lieblingsessens, die Beratung von Wohnungs- und Hauseigentümern sowie klimafreundliche Finanzanlagen. Initialzündung für die jetzigen Klimawochen ist die Aktion Stadtradeln, die zeitgleich stattfinden.

Auch Ernst Ulrich von Weizsäcker hat sein Kommen zugesagt. Der Umweltwissenschaftler, der auch Ehrenpräsident des internationalen Expertengremiums Club of Rome ist, spricht zu dem Thema "Es ist höchste Zeit! Der Klimawandel und unsere Verantwortung. Damit unsere Kinder und Enkelkinder gut leben können."

Filderstadt auf Klimakurs Filderstadt ist seit 1992 Mitglied im Klimabündnis europäischer Städte. Das heißt, es hat sich zum Ziel gesetzt, alle fünf Jahre die CO2-Emissionen um zehn Prozent zu senken. Seit 2015 gibt es in Filderstadt einen städtischen Klimaschutzmanager beziehungsweise eine Klimaschutzmanagerin. 2014 wurde ein Klimaschutzkonzept verabschiedet.

Die Filderstädter Klimawochen dauern bis zum 18. Juli.