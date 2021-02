Jede Strecke, die nicht geflogen oder gefahren wird, spart CO2 ein. Doch wie viel Treibhausgas kann ein Unternehmen wie Teamviewer einsparen? Das Göppinger Unternehmen wollte es wissen.

Der Göppinger Spezialist für Fernwartungssoftware Teamviewer hat die Studie bei dem Münchner Nachhaltigkeitsinstitut DFGE in Auftrag gegeben. Am Montag wurde das Ergebnis präsentiert. Dieses kommt zu dem Schluss, dass im Jahr 2019 durch die Leistungen von Teamviewer 37 Megatonnen CO2-Emissionen vermieden wurden.

Vergleich mit 7.000 Langstreckenflüge oder elf Millionen Autos

Wie schädlich 37 Megatonnen CO2 für das Weltklima sind, schreibt Teamviewer in einer Pressemitteilung. Darin vergleicht das Unternehmen die eingesparte Menge Treibhausgas mit der eines vollbesetzten Flugzeugs (Typ A380), das 7.000-mal nonstop von Singapur nach New York fliegen würde. Alternativ wird der Vergleich von elf Millionen Pkw mit durchschnittlichem Jahresverbrauch genannt. 37 Megatonnen CO2 entspreche außerdem der Menge, die 3,5 Milliarden Bäume in einem Jahr binden könnten, so Teamviewer.

"Wir sind unglaublich stolz auf den Beitrag, den unsere Produkte dazu leisten, dass Millionen von Teamviewer-Nutzer auf der ganzen Welt ihre CO2-Emissionen jedes Jahr reduzieren können." Stefan Gaiser, Teamviewer-Vorstand

Stefan Gaiser, Vorstandsvorsitzender bei Teamviewer, kündigte an, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die "es Menschen überall auf der Welt ermöglichen, auf jegliche Geräte aus der Ferne zuzugreifen und die dadurch viele Reiseaktivitäten überflüssig machen".

Nicht jede Anwendung spart gleich viel Treibhausgase

Eine Herausforderung der Studie sei es gewesen, die unterschiedlichen Teamviewer-Anwendungen richtig zu berechnen. So nutzen Privatpersonen die Software um beispielsweise Freunden bei IT-Problemen zu helfen genauso wie Servicetechniker, die aus hunderten Kilometern Entfernung Kräne auf Frachtschiffen im Ozean warten und sich somit die Anreise mit dem Flugzeug sparen.

Teamviewer will auf Basis der Studie während der kommenden Wochen das Klimaziel der Firma für die nächsten Jahre formulieren.

BUND sieht auch Risiken

Wenn durch die Digitalisierung größere Mengen CO2 eingespart werden können, sei das positiv, heißt es bei der Umweltschutzorganisation BUND. Wenn es aber dazu führe, dass immer mehr Digitalisierungslösungen genutzt werden, könne es sein, dass dadurch der Energiebedarf wieder steige und damit auch das Klima stärker belastet werde.