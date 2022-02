Klimaklage gescheitert - Klägerin hofft auf Bund

per Mail teilen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und mehrere junge Menschen - unter anderem eine Schülerin aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) - wollten die Bundesländer zu mehr Klimaschutz verpflichten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat ihre Anträge abgewiesen. Das Klimagesetz auf Bundesebene reiche aus, urteilte das BVerfG. Es lehnte damit die Klage ab, wonach unter anderem das Landes-Klimaschutzgesetz Baden-Württembergs ungenügend sein sollte. Eine der Klagenden, die 14-jährige Judith Scheytt aus Weinstadt, sagte dem SWR, das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Urteilsbegründung auch festgestellt, dass es bei den Klimazielen auf den Bund ankomme. Das sei, so Scheytt, eine klare Ansage an den Bund, mehr Verantwortung zu übernehmen und bessere Klimaziele zu formulieren. Die Schülerin sagte, das Urteil sei motivierend, weiter für die Reduzierung von Treibhausgasen und besseres Klima zu kämpfen.