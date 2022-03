Aktionsbündnis ruft zum Klimacamp in Stuttgarter Innenstadt auf

Das gab es in der Landeshauptstadt noch nie: ein Aktionsbündnis hat zu einem dreitägigen Camp in den Stuttgarter Stadtgarten aufgerufen. Übergreifendes Thema: Klimagerechtigkeit.

Das Aktionsbündnis "Kesselbambule" veranstaltet von Freitag an bis Sonntag ein Klimacamp im Stuttgarter Stadtgarten. Die Veranstalter, unter anderem Fridays for Future, erwarten mehrere hundert Teilnehmende. Mit dem Camp mitten in der Auto-Stadt Stuttgart wolle man deutlich machen, dass Klimagerechtigkeit eine unabweisbare Notwendigkeit ist, so das Aktionsbündnis.

Dass in einem Zeitalter der multiplen Krisen, nun vor allem eine einzige - die Coronakrise - in den Mittelpunkt gerückt werde, sei fatal. "Denn die Klimakrise ist längst Gegenwart und muss als solche behandelt werden", betont Nisha Toussaint-Teachout, eine Sprecherin des Bündnisses. "Wir können nicht warten oder nur freitags demonstrieren, bis die Politik handelt. Wir müssen Klimagerechtigkeit noch viel stärker selbst in die Hand nehmen".

Gegen halbherzige Reformen und die Ausbeutung von Mensch und Natur

Auch jüngste politische Entwicklungen zeigten, das höchstens Stellschrauben gedreht würden oder Unternehmen lediglich Greenwashing betrieben, heißt es in dem Aufruf des Aktionsbündnisses. "Wir wollen ein System, das das gute Leben für alle garantiert. Momentan leben wir in einem System, in dem Menschen und Natur ausgebeutet werden", betont Toussain-Teachout.

Das Camp will eine gerechte und solidarische Gesellschaft entwickeln helfen

Auf dem Camp solle etwa diskutiert werden, wie eine gerechte und solidarische Gesellschaft aufgebaut werden kann. Für das Campwochenende erwartet das Bündnis mehrere hundert Teilnehmende. Das Projekt im Stuttgarter Stadtgarten neben der Universität wird unter anderem von der Initiative "Die AnStifter" und dem Württembergischen Kunstverein unterstützt.

Plakat gegen den Klimawandel dpa Bildfunk picture alliancedpa Andreas Arnold

Übernachten soll durch besonderes Infektionsschutz-Konzept möglich sein

Die Teilnehmenden wollen auf dem Camp auch übernachten. Dabei werde man sich an den Regeln zum Infektionsschutz orientieren, heißt es in einer Mitteilung. "Die Sicherheit der Teilnehmenden steht für uns an oberster Stelle. Wir gefährden weder uns noch andere Menschen" so Toussaint-Teachout. Die Erfahrung von anderen Klimacamps im vergangenen oder diesem Jahr habe gezeigt, dass auch in Pandemie-Zeiten die verantwortungsvolle Durchführung von politischen Versammlungen und Klimacamps möglich ist, heißt es weiter.

Klimacamp als nächster Schritt nach Demonstrationen von Fridays For Future

"Mit dem Camp schließen wir an eine Tradition der Klimagerechtigkeitsbewegung an, die gerade in den letzten Monaten der vielfach ausgeführte, nächste konsequente Schritt nach Demonstrationen geworden ist", sagt Toussaint-Teachout. An vielen Orten Europas fänden seit den frühen 2000er Jahren solche Aktionen statt, hieß es weiter. In Stuttgart gab es das in dieser Größenordnung bislang nicht.