Klimabewegung "Fridays for Future" stellt sich an Seite von ukrainischer Bevölkerung

Die Klimabewegung "Fridays for Future" ruft auch am Freitag zu einer Demonstration für Solidarität mit der Ukraine auf. Ab 13 Uhr wollen die Klimaaktivisten vor dem Stuttgarter Rathaus protestieren. Dabei wollen sie die Bezüge zwischen Klimakrise, Krieg und sozialer Ungerechtigkeit aufzeigen. Es reiche nicht, nur einmal auf die Straße zu gehen, heißt es in einer Mitteilung. Bereits am Donnerstag hatten die Klimaaktivisten auf dem Stuttgarter Schlossplatz demonstriert. Man stelle sich auf die Seite der ukrainischen Bevölkerung, weil deren Zuhause durch den Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Schlachtfeld eines völkerrechtswidrigen, brutalen Krieges geworden sei, so "Fridays for Future" Stuttgart.