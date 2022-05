Klimaaktivisten blockieren B10/B27: Mann reagiert aggressiv

Die Gruppe "Letzte Generation" hat am Morgen die B10/B27 in Stuttgart-Feuerbach blockiert. Aktivisten behinderten den Verkehr stadteinwärts an der U-Bahnstation Friedrichswahl.

Die drei Aktivisten hielten ein Transparent hoch und trugen Warnwesten. Im Gegensatz zu Mitstreitenden in anderen Städten klebten sie sich am Montag offenbar nicht mit den Handflächen auf der Straße fest. Augenzeuge reagiert aggressiv - Nötigung? Bilder zeigen, wie wohl ein Verkehrsteilnehmer versucht hat, mindestens einen der Aktivisten von der Straße wegzuziehen. Ein Augenzeuge will offenbar einen Aktivisten von der Straße zerren. Andreas Rosar Durch die Blockade kam es nach SWR-Informationen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei bestätigte, sie sei um kurz nach 7 Uhr über die Blockade der Gruppe alarmiert worden. Die Polizei wies den Demonstranten nach eigenen Angaben eine Versammlungsfläche am Fahrbahnrand zu. Doch die Aktivisten blieben demnach sitzen. Schließlich trugen Beamte die drei Demonstranten weg. Die Polizei prüft nun, ob sie strafrechtlich gegen die Blockierer vorgeht. Klimaaktivisten wollen als nächstes eine Stuttgarter Bank blockieren Stuttgarter Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben außerdem angekündigt, dass sie für Dienstag eine Aktion bei einer Stuttgarter Bank planen. Um welches Institut es sich handelt, ist nicht bekannt. Die Gruppe "Letzte Generation" will regelmäßig an Montagen Straßen blockieren. Vor rund einer Woche blockierte die Gruppe bereits die Obere Weinsteige (B27). Bei diesen Aktionen kleben sich Protestierende häufig mit den Handflächen an die Fahrbahn.