Ein Mann ist in Bissingen an der Teck (Landkreis Esslingen) bei einem Kletterunfall schwer verletzt worden. Der Freizeitkletterer aus dem Landkreis Göppingen war am Steinbruchfelsen im Stadtteil Ochsenwang abgerutscht. Laut Polizei stürzte er 150 Meter in die Tiefe. Die Bergwacht rettete den 35-Jährigen. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.