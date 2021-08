per Mail teilen

Auf der B14, kurz nach dem Kappelbergtunnel, ist am Sonntagabend ein Transporter mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich zweimal und landete in der Böschung. Neben dem 52-jährigen Fahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß, befanden sich laut Polizei vier weitere Männer in dem Kleintransporter. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen.