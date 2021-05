Stefan Waghubinger ist einer der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2021. Der Österreicher, der seit fast 30 Jahren in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) lebt, ist Stand-Up-Comedian. Österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit ist das Motto seines Satire-Kabaretts, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. "Immer dann, wenn wir traurig werden wollen über die Wahrheiten, die er formuliert, bringt er uns wieder zum Lachen", schreibt die Jury. Waghubinger hatte bereits 2011 den Kleinkunst-Förderpreis gewonnen, nun erhält er einen der mit 5.000 Euro ausgezeichneten Hauptpreise. Weitere Preisträger sind die Musiker vom "Huub Dutch Duo" und der Mentalmagier Andy Häussler. Die Preisgala soll am 12. Oktober in Esslingen stattfinden.